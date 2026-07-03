В Азербайджане задержали кибермошенника, обманувшего журналистку

Министерство внутренних дел Азербайджана задержало кибермошенника, обманувшего журналистку.

Как передает Day.Az, об этом написала на своей странице в социальной сети азербайджанская журналистка Ляман Алашрафгызы.

По ее словам, ей вернули деньги, похищенные с банковской карты в результате кибермошенничества.

Она отметила, что с ней связался сотрудник Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД Исфандияр Аббасов. Он сообщил, что подозреваемый в мошенничестве задержан, а похищенные средства уже возвращены на ее банковскую карту.

"Мои деньги вернулись на карту. Личность преступника мне пока неизвестна. Думаю, в ходе следствия у меня будет возможность встретиться с ним", - написала Алашрафгызы.

Она также поблагодарила министра внутренних дел, руководителя пресс-службы МВД и сотрудников полиции, занимающихся борьбой с киберпреступностью.

Напомним, днем ранее журналистка сообщила, что стала жертвой кибермошенников. По ее словам, злоумышленник, воспользовавшись поддельным аккаунтом в Telegram, созданным от имени ее знакомого, завладел 600 манатами, получив доступ к ее доверию.