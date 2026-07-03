https://news.day.az/sport/1845721.html "Нефтчи" хочет подписать игрока сборной Кипра Футбольный клуб "Нефтчи" ведет переговоры по возможному трансферу игрока сборной Кипра Георгиоса Малеккидиса. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, "черно-белые" заинтересованы в переходе 28-летнего футболиста, который выступает за "Аполлон". Малеккидис отличается универсальностью.
"Нефтчи" хочет подписать игрока сборной Кипра
Футбольный клуб "Нефтчи" ведет переговоры по возможному трансферу игрока сборной Кипра Георгиоса Малеккидиса.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, "черно-белые" заинтересованы в переходе 28-летнего футболиста, который выступает за "Аполлон".
Малеккидис отличается универсальностью. Он может сыграть в центре и на левом фланге обороны, а также способен действовать на позиции латераля.
По данным портала Transfermarkt, стоимость кипрского футболиста составляет 600 тысяч евро.
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