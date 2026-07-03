"Нефтчи" хочет подписать игрока сборной Кипра

Футбольный клуб "Нефтчи" ведет переговоры по возможному трансферу игрока сборной Кипра Георгиоса Малеккидиса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, "черно-белые" заинтересованы в переходе 28-летнего футболиста, который выступает за "Аполлон".

Малеккидис отличается универсальностью. Он может сыграть в центре и на левом фланге обороны, а также способен действовать на позиции латераля.

По данным портала Transfermarkt, стоимость кипрского футболиста составляет 600 тысяч евро.