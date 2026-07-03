https://news.day.az/economy/1845725.html Через Азербайджан отправлена новая партия пшеницы в Армению - ФОТО - ВИДЕО Транзитом через территорию Азербайджана осуществлена очередная поставка из России в Армению. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня со станции Баладжары в направлении Бёюк-Кесик было отправлено 14 вагонов с пшеницей весом 976 тонн.
Через Азербайджан отправлена новая партия пшеницы в Армению - ФОТО - ВИДЕО
Из России в Армению транзитом через Азербайджан осуществлена поставка пшеницы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, 14 вагонов с пшеницей весом 976 тонн были отправлены со станции Баладжары в направлении Беюк-Кясик.
Отметим, что к настоящему времени из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 35 тысяч тонн зерна, около 8 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречки и 414 тонн антрацита.
Кроме того, к настоящему времени из Азербайджана в Армению было экспортировано более 14 тысяч тонн дизельного топлива, около 5 тысяч тонн бензина АИ-92 и АИ-95.
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