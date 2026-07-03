Через Азербайджан отправлена новая партия пшеницы в Армению

Из России в Армению транзитом через Азербайджан осуществлена поставка пшеницы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, 14 вагонов с пшеницей весом 976 тонн были отправлены со станции Баладжары в направлении Беюк-Кясик.

Отметим, что к настоящему времени из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 35 тысяч тонн зерна, около 8 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречки и 414 тонн антрацита.

Кроме того, к настоящему времени из Азербайджана в Армению было экспортировано более 14 тысяч тонн дизельного топлива, около 5 тысяч тонн бензина АИ-92 и АИ-95.