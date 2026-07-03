Какой будет погода в Азербайджане завтра?

4 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем - 30-34° тепла. Относительная влажность воздуха ночью достигнет 75-80%, днем - 50-55%.

В северных и западных районах Азербайджана местами ожидаются дожди, которые временами могут быть интенсивными. В отдельных районах возможны грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах прогнозируется туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха в регионах ночью составит 20-24° тепла, днем - 31-36° тепла. В горных районах ночью ожидается 10-15° тепла, днем - 20-25°, местами - 27-32° тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az