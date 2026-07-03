В Азербайджане ряд законов приведен в соответствие с законом "О государственно-частном партнерстве".

Как передает Day.Az, в связи с этим Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Земельный кодекс, а также в законы "Об аренде земли", "О земельном рынке", "О приватизации государственного имущества", "Об управлении муниципальными землями" и "О регулируемых ценах".

Текст документа опубликован на официальном интернет-сайте Президента Азербайджана.

Согласно документу, права собственности и аренды на муниципальные земли могут быть приобретены только посредством открытых земельных аукционов или конкурсов, за исключением случаев передачи указанных земельных участков в государственную собственность или аренду с целью передачи прав на земельные участки частному партнеру в соответствии с законом "О государственно-частном партнерстве".

В целях реализации проекта государственно-частного партнерства земельный участок, находящийся в государственной собственности, передается в аренду частному партнеру на основании договора аренды, заключаемого между компетентным органом и частным партнером в соответствии с законом "О государственно-частном партнерстве".

В случаях выполнения обязательств, вытекающих из договора о государственно-частном партнерстве, заключенного в соответствии с законом "О государственно-частном партнерстве", возможно ограничение сферы применения закона "О приватизации государственного имущества". Если это предусмотрено в сборнике условий конкурса в соответствии с законом "О государственно-частном партнерстве", частному партнеру предоставляются гарантии относительно уровня регулируемых цен.