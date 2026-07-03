Баку и Брюссель расширяют повестку сотрудничества

Визит президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Баку 1 июля можно расценивать как начало нового этапа в отношениях между Азербайджаном и Европейским союзом. Баку и Брюссель еще раз продемонстрировали намерение расширить повестку дня сотрудничества и обогатить стратегическое партнерство новым содержанием.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сказал политолог Азер Гараев.

По его словам, хотя энергетическое сотрудничество между сторонами в последние годы оставалось основным направлением, сегодня отношения уже превращаются в многовекторную модель стратегического партнерства, охватывающую также транспорт, региональные связи, "зеленую" энергию, цифровую трансформацию, торговлю и мирную повестку на Южном Кавказе.

"Заявления в ходе визита показали, что диалог между Баку и Брюсселем направлен не только на продолжение существующих проектов, но и на формирование механизмов сотрудничества в соответствии с новыми геополитическими реалиями. Последовательные визиты высокопоставленных представителей Европейского союза в Азербайджан в последние месяцы показывают, что наблюдаемая в отношениях динамика не случайна. В этом контексте визит президента Европейской комиссии в Баку продемонстрировал продолжение политического диалога на самом высоком уровне. Стороны не ограничились лишь оценкой существующего сотрудничества, но и определили стратегические направления на грядущие десятилетия", - сказал он.

А. Гараев отметил, что значимость Азербайджана для Европейского союза в первую очередь связана с энергетической безопасностью. "Меморандум о стратегическом партнерстве, подписанный в 2022 году, стал важным поворотным моментом с точки зрения диверсификации источников энергоснабжения Европы. Рост доли азербайджанского газа на европейском рынке за последние четыре года продемонстрировал практический результат этого сотрудничества. В настоящее время азербайджанский газ экспортируется в десять государств-членов Европейского союза, и существует потенциал для еще большего расширения этой географии. Президент Ильхам Алиев в своем выступлении обратил на этот вопрос особое внимание, заявив: "Энергетическая безопасность для каждой страны сегодня является очень важным фактором национальной безопасности, и Азербайджан вложил много политических усилий, дипломатической активности, а также финансовых инвестиций в создание инфраструктуры для транспортировки нашей нефти и газа". Это показывает, что энергетическая политика Азербайджана носит не только экономический, но и геополитический характер. Баку укрепил свой статус надежного партнера в обеспечении энергетической безопасности Европы благодаря реализации на протяжении многих лет крупных инфраструктурных проектов, в особенности Южного газового коридора. На фоне новых вызовов, возникающих на энергетическом рынке Европы, значимость этого сотрудничества еще больше возрастает", - отметил он.

Политолог подчеркнул, что одной из примечательных сторон визита является то, что энергетическая повестка больше не ограничивается только природным газом. "Азербайджан стремительно расширяет производство "зеленой" энергии. Как заявил глава государства, контракты, уже подписанные с иностранными и местными компаниями, позволят получить восемь гигаватт солнечной и ветровой энергии в ближайшие пять-шесть лет. А это показывает, что в будущем Азербайджан сможет играть важную роль на европейском рынке не только как экспортер газа, но и как экспортер возобновляемой энергии. Сотрудничество в сфере транспорта и логистики также вступает в новый этап. Азербайджан на протяжении многих лет является одним из ключевых участников международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Рост значимости Среднего коридора в новых геополитических условиях привлек внимание Европейского союза к Южному Кавказу. Бакинский порт, железнодорожная инфраструктура и региональные логистические возможности играют важную роль в развитии альтернативных торговых маршрутов между Европой и Центральной Азией. Именно с этой точки зрения привлекают внимание новые инициативы, озвученные Урсулой фон дер Ляйен в ходе визита. Европейский союз заявил, что в рамках программы Global Gateway выделит до 200 миллионов евро в виде грантов на проекты транспортных, энергетических и цифровых связей на Южном Кавказе, что обладает потенциалом привлечения до 2 миллиардов евро дополнительных государственных и частных инвестиций. Президент Европейской комиссии в своем выступлении выразила это следующим образом: "Мы хотим укреплять мир посредством развития транспортной связности". Такой подход показывает, что Брюссель связывает обеспечение стабильности в регионе не только с политическими переговорами, но и с экономической интеграцией и увеличением взаимозависимости. Развитие транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры может как расширить экономические возможности, так и создать дополнительную почву для долгосрочного мира", - сказал А.Гараев.

По его словам, другой важной темой, обсуждавшейся в ходе визита, стала нормализация азербайджано-армянских отношений. "Президент Ильхам Алиев заявил, что мы предприняли множество односторонних шагов, чтобы продемонстрировать, что мир существует не только на бумаге, его можно ощутить в повседневной жизни. Снятие транзитных ограничений в направлении Армении, начало поставок топлива и формирование экономических связей служат созданию новой модели сотрудничества в регионе. Глава государства сказал следующее: "Так что теперь мир - это реальность, но мы должны усердно работать, чтобы его укрепить, сделать его долговременным, сделать его вечным, и, конечно же, мы высоко ценим поддержку Европейской комиссии". Эта мысль отражает суть подхода Азербайджана к мирной повестке. Для официального Баку мир - это не только политический документ, но и процесс экономического сотрудничества, региональной интеграции и формирования взаимного доверия. Заявление Европейского союза о готовности оказать поддержку в этом направлении демонстрирует, что взгляды сторон по многим вопросам совпадают", - отметил политолог.

А.Гараев добавил, что торговые отношения также остаются одним из важных столпов сотрудничества. "Европейский союз является основным торговым партнером Азербайджана, а Азербайджан считается крупнейшим экономическим партнером ЕС на Южном Кавказе. Перспектива возобновления переговоров по новому всеобъемлющему соглашению указывает на дальнейшее расширение экономических отношений. Это имеет важное значение с точки зрения роста инвестиций, расширения возможностей доступа на рынки и развития бизнес-среды. В целом визит Урсулы фон дер Ляйен в Баку показал, что отношения между Азербайджаном и Европейским союзом уже не ограничиваются только энергетическим сотрудничеством. Стороны еще больше укрепляют основы долгосрочного стратегического партнерства в направлениях региональных транспортных маршрутов, "зеленой" энергии, цифровых связей, экономической интеграции и обеспечения устойчивого мира на Южном Кавказе. В нынешних геополитических условиях роль Азербайджана как поставщика энергии и важного логистического центра, соединяющего Европу и Азию, неуклонно растет. Месседжи, прозвучавшие 1 июля в Баку, показали, что в предстоящие годы повестка дня этого партнерства будет еще более широкой и всеохватывающей", - заключил политолог.