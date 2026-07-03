В Физули предали земле останки шехида Мовсюма Алиева

Останки шехида Мовсюма Мурад оглу Алиева, пропавшего без вести в ходе Первой Карабахской войны, захоронены на кладбище села Икинджи Махмудлу Физулинского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, перед погребением состоялась церемония прощания с шехидом, была прочитана заупокойная молитва.

В церемонии приняли участие члены семьи шехида, представители Исполнительной власти Физулинского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, участники войны и представители районной общественности.

Отметим, что Мовсюм Мурад оглу Алиев родился в 1973 году в Физулинском районе. Он принимал участие в боях в ходе Первой Карабахской войны и пропал без вести в 1994 году во время боев в направлении села Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района.

В результате мероприятий по идентификации личность шехида была установлена. Мовсум Алиев стал одним из шехидов, считавшихся пропавшими без вести в годы Первой Карабахской войны, чья личность была установлена и которые были похоронены на родной земле.