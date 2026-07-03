По меньшей мере 40 человек погибли, еще восемь получили ранения в результате падения автобуса в овраг в Пакистане.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на местных чиновников.

Представляем вниманию читателей кадры с места трагического происшествия: