https://news.day.az/world/1845757.html Автобус сорвался в овраг в Пакистане: 40 погибших - ВИДЕО По меньшей мере 40 человек погибли, еще восемь получили ранения в результате падения автобуса в овраг в Пакистане. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на местных чиновников. Представляем вниманию читателей кадры с места трагического происшествия:
Автобус сорвался в овраг в Пакистане: 40 погибших - ВИДЕО
По меньшей мере 40 человек погибли, еще восемь получили ранения в результате падения автобуса в овраг в Пакистане.
Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на местных чиновников.
Представляем вниманию читателей кадры с места трагического происшествия:
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