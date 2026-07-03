В Польше запад Украины назвали "Малопольшей"

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий назвал западные регионы Украины "Малопольшей".

Как передает Day.Az, об этом пишет PAP.

"На мой взгляд, и особенно на взгляд президента [Кароля Навроцкого], а также для подавляющего большинства поляков, прославление [Степана] Бандеры, преступников, совершивших бесчеловечные преступления геноцида на Волыни и в Восточной Малопольше, не является путем к западному миру, к миру цивилизации или к общим европейским или трансатлантическим ценностям", - заявил Богуцкий.

Он также подчеркнул, что Польша и ее президент никогда с этим не согласятся, и голоса жертв "не заглушит голос сторонников Бандеры". Богуцкий также охарактеризовал действия украинской стороны как "конфронтационные и очень плохие".

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Володимира Зеленского ордена Белого Орла, который является высшей государственной наградой страны. Причиной для этого стало решение Зеленского присвоить одной из бригад ВСУ название в честь деятелей УПА (Украинской повстанческой армии).

В начале июня украинские СМИ писали, что Киев хочет создать "Национальный пантеон", в который могут войти глава Степан Бандера, Иван Мазепа, Пилип Орлик, Симон Петлюра, Павел Скоропадский и другие лица.

1 июля депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что украинский парламент проголосовал за создание "украинского национального пантеона".

В канцелярии президента Навроцкого раскритиковали решение о создании пантеона и заявили, что внесение в Верховную раду соответствующего законопроекта является очередным шагом, который обостряет отношения с Польшей.