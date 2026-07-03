Делегация Азербайджана прибыла в Иран на церемонию прощания с Али Хаменеи

Делегация Азербайджана прибыла в Тегеран для участия в церемонии прощания с бывшим Верховным лидером Ирана аятоллой Сейидом Али Хаменеи.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, азербайджанская делегация некоторое время назад прибыла в Тегеран, в аэропорту ее встретили иранские официальные лица.

Отметим, что в состав делегации входят председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики Джаббар Мусаев и другие официальные лица.

Напомним, Сейид Али Хаменеи погиб 28 февраля вместе с близкими членами семьи во время совместной атаки США и Израиля на Тегеран. Позднее его преемником был избран его сын Моджтаба Хаменеи.

Церемония прощания с Али Хаменеи пройдет 4-5 июля в комплексе "Мосалла" в Тегеране, после чего тело будет отправлено в город Кум.

После церемонии прощания в Куме аятолла Сейид Али Хаменеи, согласно его завещанию, будет похоронен 9 июля в Мешхеде.