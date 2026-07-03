Европейский автопром вошел в опасный поворот

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья об автопроме в Европе.

Кризис Volkswagen нельзя понимать как очередную корпоративную реструктуризацию. Это не просто бухгалтерская операция, не очередной раунд оптимизации персонала и не временная просадка спроса. Перед нами системный перелом европейской промышленной модели, которая десятилетиями держалась на трех опорах: немецкая инженерная школа, экспортная премия бренда и Китай как бездонный источник маржи. Теперь все три опоры треснули одновременно.

Volkswagen, крупнейший промышленный символ Германии, рассматривает сценарий сокращения до 100 тысяч рабочих мест и закрытия четырех немецких площадок - в Ганновере, Цвиккау, Эмдене и на заводе Audi в Неккарзульме. Важно подчеркнуть: это пока не окончательно реализованный план, а радикальный сценарий, вынесенный на обсуждение. Но именно в этом и состоит драматизм момента. Еще недавно сама постановка такого вопроса казалась невозможной. Германия могла спорить о темпах электрификации, о зарплатах, о климатических нормах, о премиальном позиционировании. Но закрытие крупных автомобильных заводов в сердце немецкой индустриальной системы выглядело политическим табу. Теперь табу снято.

Официально прежняя договоренность Volkswagen с профсоюзами предполагала социально согласованное сокращение более 35 тысяч рабочих мест в Германии к 2030 году и снижение производственных мощностей на 734 тысячи автомобилей. Даже это было историческим шоком. Но новый сценарий, если он будет реализован хотя бы частично, означает не корректировку, а демонтаж части старого производственного организма.

Дело не в том, что Volkswagen вдруг стал плохо управляемой компанией. Дело в том, что весь европейский автопром попал в ловушку отрицательного промышленного спреда: затраты растут быстрее выручки, инвестиционные требования растут быстрее денежного потока, регуляторные обязательства растут быстрее технологической самостоятельности, а конкуренты из Китая давят на цену быстрее, чем Европа способна снижать себестоимость.

Главная тайна кризиса: Volkswagen зарабатывал не там, где думала Европа

На протяжении многих лет европейские политики любили говорить об автомобильной отрасли как о доказательстве технологической зрелости континента. Но реальная экономика автопрома была устроена иначе. Значительная часть финансовой устойчивости немецких концернов рождалась не в Брюсселе, не в Берлине и даже не в Вольфсбурге. Она рождалась в Шанхае, Чанчуне, Гуанчжоу и других китайских промышленных центрах.

Китай был для немецких компаний не просто рынком сбыта. Он был центром сверхприбыли, амортизатором европейской дороговизны и источником инвестиционного топлива для глобальной экспансии. Маржа, заработанная на китайском потребителе, позволяла покрывать высокую стоимость труда в Германии, сложную профсоюзную архитектуру, дорогую энергию, капиталоемкие платформы и длинные циклы разработки.

В 2025 году Volkswagen Group показал выручку 321,9 миллиарда евро, то есть почти на уровне предыдущего года. Но операционная прибыль упала до 8,9 миллиарда евро против 19,1 миллиарда годом ранее, а операционная маржа сжалась до 2,8 процента. Для компании такого масштаба это уже не просто ухудшение отчетности. Это симптом того, что прежняя модель создания стоимости перестала генерировать достаточную рентабельность капитала.

Именно маржа является ключом к пониманию катастрофы. Продажи могут оставаться высокими. Заводы могут продолжать выпускать миллионы автомобилей. Бренд может сохранять глобальную узнаваемость. Но если валовая маржа размывается, операционный рычаг начинает работать против компании. Каждый недозагруженный завод становится не активом, а центром сжигания наличности. Каждая новая платформа требует миллиардных капитальных вложений. Каждая регуляторная норма увеличивает стоимость соответствия. Каждая скидка, сделанная ради удержания доли рынка, бьет по свободному денежному потоку.

В этом смысле Volkswagen оказался не жертвой одного кризиса, а заложником нескольких синхронных ударов: падения прибыльности в Китае, ценового давления в Европе, тарифного давления в США, дорогой энергии в Германии, дорогого труда, дорогой электрификации и дорогостоящей программной отсталости.

Китай больше не ученик. Китай стал аудитором немецкой слабости

Самая болезненная часть этой истории состоит в том, что Китай не просто вытесняет европейцев дешевыми автомобилями. Это было бы слишком простое объяснение. Китай победил иначе: он перестроил саму архитектуру автомобильной конкуренции.

В старой автомобильной экономике главным активом были двигатель внутреннего сгорания, коробка передач, платформа, качество сборки, дилерская сеть и бренд. Германия чувствовала себя здесь как империя. Ее инженеры десятилетиями создавали то, что рынок считал эталоном: надежность, динамика, престиж, безопасность, управляемость, технологическая культура.

В новой автомобильной экономике центр тяжести сместился. Главными активами стали батарея, силовая электроника, программное обеспечение, скорость обновления продукта, вертикальная интеграция, контроль над компонентной базой, стоимость капитала и способность масштабировать выпуск с темпом технологической компании. Здесь Китай оказался не догоняющим, а системным лидером.

По данным отраслевых оценок, доля китайских брендов на внутреннем рынке пассажирских автомобилей к 2025 году приблизилась к 69 процентам, тогда как иностранные производители откатились примерно к 31 проценту. Это не просто статистика. Это демонтаж той самой китайской прибыли, на которой держалась значительная часть немецкой глобальной модели.

Volkswagen после четверти века лидерства в Китае был обойден BYD в 2024 году, а затем столкнулся с новым давлением со стороны Geely и других местных производителей. При этом начало 2026 года показало, что рынок остается волатильным: Volkswagen временно возвращал лидерство на фоне ослабления китайских субсидий, а BYD проседал в отдельных периодах. Но стратегический тренд от этого не меняется: Китай больше не является рынком, где западный бренд автоматически получает премию за происхождение. Китай стал рынком, где локальный производитель лучше знает потребителя, быстрее обновляет модельный ряд и глубже контролирует себестоимость.

Особенно показателен пример Porsche. В 2025 году Porsche поставила в Китай 41 938 автомобилей, что стало резким снижением по сравнению с пиковыми значениями предыдущих лет. Для премиального сегмента это тревожный сигнал: китайский потребитель больше не готов платить прежнюю надбавку только за европейскую эмблему.

Европа запретила себе старый двигатель, но не построила новую батарею

В основе европейской ошибки лежит не сама электрификация. Переход к электрической мобильности был неизбежен. Ошибка заключалась в последовательности действий. Европа сначала начала административно ускорять отказ от двигателя внутреннего сгорания, а уже потом стала спрашивать себя, где взять батареи, литий, катоды, аноды, программные платформы, дешевые мощности и конкурентоспособную промышленную электроэнергию.

Это классическая стратегическая инверсия: политика шла впереди производственной базы. Брюссель строил нормативную архитектуру, но не создал достаточной промышленной архитектуры. Европа говорила о зеленом переходе как о моральной миссии, Китай воспринимал его как индустриальный рынок. Результат оказался предсказуемым: тот, кто строил заводы, цепочки поставок и масштабы, получил преимущество; тот, кто писал нормы, получил зависимость.

Международное энергетическое агентство отмечало, что в 2025 году Китай обеспечивал около 70 процентов мирового производства электромобилей, более 80 процентов производства аккумуляторных ячеек и примерно 85 процентов производства активных катодных материалов. Это означает, что Китай контролирует не только сборку, но и нервную систему новой автомобильной экономики.

Крах Northvolt в 2025 году стал для Европы символическим ударом. Компания, которую долго представляли как будущего европейского аккумуляторного чемпиона, подала на банкротство в Швеции. Это был не просто провал одного стартапа. Это был провал европейской мечты о быстрой аккумуляторной независимости без азиатского масштаба, без китайской скорости и без достаточного производственного опыта.

Здесь Европа столкнулась с жестокой правдой промышленной экономики: батарейная отрасль не создается декларациями. Она требует дешевого капитала, длинной государственной воли, доступной энергии, инженерной дисциплины, поставщиков материалов, химической компетенции, переработки, оборудования, логистики и гарантированного спроса. Китай строил это двадцать лет. Европа попыталась купить это за несколько политических циклов.

Тарифы не спасают заводы, если себестоимость уже проиграна

Европейская комиссия попыталась ответить на китайское давление анти-субсидийными пошлинами на китайские электромобили. С октября 2024 года действуют дополнительные пошлины: для BYD - 17 процентов, для Geely - 18,8 процента, для SAIC - 35,3 процента, сверх базовой импортной пошлины. Формально логика понятна: если китайская цепочка создания стоимости субсидируется государством, Европа имеет право защищать свой рынок.

Но тарифы лечат симптом, а не болезнь. Они могут замедлить импорт. Они могут дать европейским компаниям время. Они могут создать переговорную позицию. Но они не снижают стоимость немецкой электроэнергии, не решают проблему слабого программного обеспечения, не создают европейский CATL, не ускоряют запуск доступных электромобилей и не возвращают Volkswagen прежнюю маржу в Китае.

Более того, тарифы создают парадокс. Китайские компании начинают обходить барьер не через отказ от Европы, а через локализацию производства внутри Европы. BYD уже строит завод в Венгрии и, по данным Reuters, рассматривает второй европейский объект, причем среди вариантов называются Испания и Франция. Европейский рынок тем самым получает не защиту от Китая, а китайскую индустриальную интеграцию внутри собственных границ.

Это меняет сам смысл конкуренции. Если китайская компания покупает или загружает европейскую площадку, она становится не внешним агрессором, а внутренним работодателем. Правительства начинают видеть в ней не только угрозу, но и спасателя рабочих мест. В этот момент политическая экономика защиты рынка рушится: вчерашний конкурент превращается в арендатора простаивающего завода, налогоплательщика и потенциального инвестора.

Немецкий автопром больше не тянет за собой Европу. Он тянет ее вниз

Автомобильная отрасль Европейского союза обеспечивает рабочие места миллионам людей. По данным ACEA, она связана с более чем 13 миллионами прямых и косвенных рабочих мест в ЕС, а около 3,1 миллиона рабочих мест приходится на производственный контур автопрома. Поэтому кризис Volkswagen - это не история одной компании. Это риск для налоговой базы, муниципальных бюджетов, социальной стабильности, профессионального образования, инженерных школ и целых региональных кластеров.

В Германии автомобильный сектор уже демонстрирует тревожную динамику занятости. Reuters сообщал, что к концу сентября 2025 года занятость в немецком автопроме снизилась до 721 400 человек - минимального уровня более чем за десятилетие и самого низкого значения с середины 2011 года.

Это принципиально важно. Когда сокращают персонал в банке или технологической компании, удар болезнен, но часто концентрирован в офисной экономике. Когда сокращает автопром, удар проходит по всей промышленной пирамиде: металлургия, пластики, электроника, станкостроение, химия, логистика, инженерные бюро, испытательные центры, программные подрядчики, сервисные сети, малые семейные поставщики второго и третьего уровня.

Поэтому сокращения у Bosch, Schaeffler, Aumovio и других поставщиков важны не меньше, чем решения Volkswagen. Bosch проводит масштабные сокращения в автомобильном подразделении на фоне слабого производства, высокой стоимости перехода к электромобилям и давления на цены. Aumovio объявляла о планах сократить до 4 тысяч рабочих мест в разных странах в рамках реструктуризации исследований и разработок.

Именно поставщики первыми чувствуют, что старая машина ломается. У автоконцернов еще есть бренд, политический вес и доступ к капиталу. У поставщиков часто нет такой подушки. Когда производитель переносит платформу, сокращает модельный ряд или откладывает запуск, поставщик теряет загрузку немедленно. В новой автомобильной экономике многие старые компетенции обесцениваются: детали для двигателя внутреннего сгорания, выхлопные системы, сложные механические узлы, часть трансмиссионной цепочки. На их место приходят батарейные модули, силовая электроника, сенсоры, программные решения, тепловой менеджмент и полупроводники.

Франция, Италия, Испания: разные симптомы одной болезни

Германия находится в эпицентре, но кризис давно вышел за ее пределы. Франция сталкивается с недозагруженностью заводов и ослаблением традиционной производственной базы. Stellantis объявил, что завод в Пуасси, последний автомобильный завод в парижском регионе, к 2028 году прекратит выпуск автомобилей и перейдет на производство кузовных запчастей. Это не закрытие всей площадки, но это символическое завершение эпохи: автомобильное производство уходит из региона, который когда-то был частью промышленного лица Франции.

Stellantis также, по сообщениям рынка, рассматривал продажу или совместное использование нескольких европейских площадок из-за избытка мощностей. Среди упоминавшихся объектов были заводы во Франции, Испании и центральной Италии. Интерес к таким активам проявляли и китайские структуры. Это уже не теория, а новая география европейского автопрома: старые заводы ищут новых хозяев, а новые хозяева все чаще приходят из Азии.

Италия уязвима по другой причине. Ее автопром давно зависит от решений крупных транснациональных групп, прежде всего Stellantis. Когда центр принятия решений находится вне национального промышленного консенсуса, заводы превращаются в переменную в глобальной таблице загрузки мощностей. Если модель можно перенести, платформу можно заменить, а производственную линию можно отдать другому партнеру, национальные правительства оказываются в положении просителей.

Испания выглядит конкурентоспособнее Германии по затратам, но это конкурентоспособность производственной платформы, а не суверенного центра стратегии. Заводы Stellantis, Volkswagen, Ford и других групп важны для занятости и экспорта, но стратегические решения о будущем моделей, платформ и инвестиционных циклов принимаются не в Мадриде. В условиях избытка мощностей это становится критическим различием. Производственная площадка без центра принятия решений всегда проигрывает штаб-квартире, когда начинается борьба за капитальные расходы.

Ford в Кельне дает еще один тревожный пример. Компания объявила, что с января 2026 года переведет завод электромобилей в Кельне на одну смену и сократит до тысячи рабочих мест из-за слабого спроса на выпускаемые там электромобили Explorer и Capri. Это особенно болезненно, потому что завод был переориентирован на электрическое будущее. То есть проблема уже не в том, что компания застряла в прошлом. Проблема в том, что даже инвестиция в новое будущее может не окупиться, если рынок, цена и продуктовая стратегия не совпадают.

США закрывают дверь, Китай забирает маржу, Европа остается с затратами

Если Китай отнимает у Европы прибыль, то США усиливают давление на экспортную модель. Президент США Трамп в мае 2026 года заявил о намерении поднять тарифы на автомобили и грузовики из ЕС до 25 процентов, обвиняя Европейский союз в несоблюдении торговой договоренности. Для европейских производителей это удар по премиальному сегменту, особенно по немецким маркам, для которых американский рынок остается важным источником маржи.

Автомобильный бизнес не выдерживает одновременного сжатия с трех сторон. В Китае снижается структурная прибыльность. В Европе падает ценовая власть. В США растет тарифный риск. При этом инвестиции в электрификацию, программное обеспечение, батареи и локализацию производства невозможно остановить без риска технологического отставания. Возникает эффект ножниц: капитальные затраты остаются высокими, а доходность капитала падает.

BMW уже вынужден был ухудшить прогноз на 2026 год из-за слабости китайского рынка и внешних шоков, включая рост затрат. Компания снизила прогноз автомобильной операционной маржи до 1-3 процентов против прежних 4-6 процентов и объявила об ускорении мер по сокращению расходов.

Mercedes-Benz также ужесточает режим экономии: среди обсуждавшихся мер - увеличение рабочего времени без пропорционального роста оплаты и пересмотр бонусов. Это показывает, что кризис вышел за пределы Volkswagen. Даже премиальные бренды, которые долго считались защищенными за счет богатого потребителя, больше не живут в мире безболезненной маржи.

Почему Брюссель проиграл промышленную войну еще до ее начала

Главная ошибка Европы состоит в том, что она слишком долго путала регулирование с индустриальной стратегией. Регулятор может задать направление. Но он не может сам по себе создать конкурентоспособную себестоимость. Он может установить нормы выбросов. Но он не может административным решением построить батарейную экосистему. Он может ввести пошлины. Но он не может заставить потребителя переплачивать за европейский электромобиль, если китайский аналог дешевле, богаче оснащен и быстрее обновляется.

Европейская промышленная политика оказалась раздвоенной. С одной стороны, она требовала от компаний ускоренной декарбонизации. С другой - не обеспечила достаточно дешевой энергии после энергетического шока. С одной стороны, говорила о стратегической автономии. С другой - оставалась зависимой от китайских батарей, материалов, компонентов и производственного оборудования. С одной стороны, защищала рабочие места. С другой - регуляторно удорожала производство на тех же заводах.

В Германии эта противоречивость стала особенно разрушительной. Немецкая модель была построена на дешевой энергии, промышленном экспорте, качественном среднем классе рабочих и доступе к мировым рынкам. Дешевая энергия исчезла. Экспортные рынки стали политизированными. Китай перестал быть пассивным покупателем. США стали использовать тарифы как инструмент реиндустриализации. А немецкие заводы остались с высокими зарплатами, дорогой электроэнергией и тяжелой социальной структурой.

Здесь нет одного виновника. Корпорации слишком долго наслаждались китайской прибылью и недооценивали скорость китайской технологической эволюции. Политики слишком самоуверенно давили на переход к электромобилям, не создав полноценную базу для новой цепочки стоимости. Профсоюзы защищали социальный контракт, но часто отставали от новой экономики продукта. Инвесторы требовали маржи, но недооценивали масштаб капитальной перестройки.

Скрытый мотив Китая: не продать автомобиль, а занять производственную полку Европы

Китайским компаниям уже недостаточно экспортировать автомобили в Европу. Их новая цель - войти в европейскую производственную ткань, получить локальный статус, обойти тарифные барьеры, приблизиться к потребителю, воспользоваться европейскими брендовыми и логистическими активами и превратить кризис конкурента в собственный индустриальный плацдарм.

Если BYD или другой китайский производитель приобретает или арендует европейский завод, он получает сразу несколько преимуществ: локальную сборку, политическую защиту рабочих мест, снижение тарифного давления, доступ к европейской инженерной культуре, возможность маркировать продукт как произведенный в Европе и более глубокую интеграцию в дилерские сети.

Для Европы это морально и стратегически сложный выбор. С одной стороны, китайский инвестор может спасти занятость на конкретной площадке. С другой - он закрепляет зависимость Европы от чужой технологической платформы. Завод остается в Европе, но центр прибыли, программная архитектура, батарейная химия, ключевая интеллектуальная собственность и стратегическое управление могут находиться вне Европы.

Именно здесь заканчивается иллюзия "стратегической автономии". Автономия - это не наличие зданий, станков и рабочих рук. Автономия - это контроль над стандартом, платформой, батареей, программным ядром, капиталом, рынком и технологическим циклом. Если все это контролирует другой игрок, завод на европейской территории становится лишь географическим фактом, а не выражением суверенной промышленной власти.

Три сценария: ампутация, китайская аренда или новая индустриальная мобилизация

Первый сценарий - управляемая ампутация. Volkswagen и другие концерны сокращают мощности, закрывают часть площадок, переводят производство в более дешевые регионы, локализуют выпуск ближе к рынкам США и Китая, уменьшают европейскую занятость и пытаются спасти маржу. Это самый вероятный сценарий. Он болезненный, но понятный финансовым рынкам. В нем Европа сохраняет часть премиального автопрома, но теряет значительную долю массового промышленного веса.

Второй сценарий - китайская аренда Европы. Недозагруженные площадки постепенно переходят в совместное использование, продажу или контрактную сборку для китайских брендов. Рабочие места частично сохраняются, правительства получают краткосрочное социальное облегчение, но технологическая зависимость растет. Европа становится не центром автомобильной революции, а местом ее локальной упаковки.

Третий сценарий - поздняя индустриальная мобилизация. Европа резко снижает стоимость промышленной энергии, ускоряет разрешения на строительство, создает реальные аккумуляторные консорциумы, поддерживает малые доступные электромобили, синхронизирует климатическую политику с производственной базой, инвестирует в программные платформы, полупроводники, переработку материалов и общеевропейские цепочки поставок. Это самый правильный сценарий, но он требует политической воли, которой Европе хронически не хватает.

Приговор не окончательный, но времени почти не осталось

Volkswagen сегодня - это не мертвый гигант. У компании все еще есть бренды, инженеры, производственные компетенции, глобальная сеть, финансовые ресурсы и политический вес. BMW, Mercedes-Benz, Renault, Stellantis и другие европейские производители тоже не исчезнут завтра. Но вопрос уже не в выживании логотипов. Вопрос в том, сохранит ли Европа контроль над автомобильной цепочкой стоимости или превратится в дорогой рынок сбыта, частично загруженную производственную периферию и музей собственной инженерной славы.

Самый опасный самообман Европы состоит в том, что она продолжает говорить языком ценностей там, где конкуренты говорят языком производительности капитала, себестоимости, вертикальной интеграции и технологического масштаба. Китай не победил потому, что у него красивые лозунги. Он победил потому, что построил батареи, заводы, поставщиков, логистику, софт, внутренний рынок и экспортную машину. США давят тарифами не потому, что верят в свободную торговлю, а потому что хотят вернуть производство на свою территорию. Европа же слишком долго верила, что правила сами создают промышленность.

Кризис Volkswagen - это последняя сирена перед промышленным обвалом. Еще можно спорить о масштабах сокращений, о сроках закрытия заводов, о конкретных моделях и о том, кто именно потеряет работу. Но общий диагноз уже ясен: европейский автопром вошел в фазу структурной переоценки, где прежние преимущества больше не гарантируют будущих прибылей.

Когда первый шок пройдет, останется главный вопрос. Кто будет владеть заводами? Кто будет контролировать батареи? Кто будет писать программный код? Кто будет назначать цену? Кто будет получать маржу? Кто будет принимать решения о следующей платформе?

Если ответом окажется не Европа, то кризис Volkswagen войдет в историю не как реструктуризация одной компании, а как момент, когда Старый Свет окончательно понял: промышленная власть уходит не тогда, когда закрывается последний завод. Она уходит раньше - когда чужая технология начинает решать, нужен ли этот завод вообще.