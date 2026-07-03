Мир на Южном Кавказе поможет процветанию Европы

ЕС провел переговоры на высоком уровне в Анкаре, Баку и Ереване для развития региональной связанности.

Как передает Day.Az, об этом в социальной сети Х написала еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

"Я только что вернулась из Турции, Азербайджана и Армении, где мы перевели нашу работу по развитию взаимосвязанности на следующий этап. Это может способствовать установлению прочного мира на Южном Кавказе, одновременно диверсифицируя торговые и энергетические маршруты между Европой и Азией. Расширение и развитие взаимосвязанности идут рука об руку. И то, и другое способствует укреплению стабильности, процветания и безопасности Европы", - подчеркнула Кос.

Напомним, что 1 и 2 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар Марта Кос посетили Азербайджан и Армению.