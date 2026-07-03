Названы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Очередное заседание Милли Меджлиса состоится 7 июля.

Как передает Day.Az, об этом сообщил отдел по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса Азербайджана.

Отмечено, что на заседании будут обсуждены следующие вопросы:

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об утверждении Внутреннего устава Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", "Об общественном участии" и "О порядке осуществления права законодательной инициативы гражданами Азербайджанской Республики" (третье чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об общем образовании" (третье чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением Конституционного закона Азербайджанской Республики от 2 февраля 2026 года № 340-VIIKQD "Об утверждении изменений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики".

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О бюджетной системе", "О страховой деятельности" и "О Счетной палате" (второе чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О таможенном тарифе" (второе чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "Об информации, информатизации и защите информации" (второе чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О дорожном движении", "О транспорте", "О государственной пошлине", "О перечне предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и нахождение которых в обороте допускается на основании специального разрешения (с ограниченным гражданским оборотом)", "Об автомобильном транспорте" и "Об авиации" (второе чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением Закона Азербайджанской Республики от 9 декабря 2025 года № 307-VIIQD "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О дорожном движении"" (второе чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики "О краудфандинге" (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках, законы Азербайджанской Республики "О государственной пошлине", "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", "О Центральном банке Азербайджанской Республики", "О рынке ценных бумаг", "О лицензиях и разрешениях", "О безналичных расчетах", "О противодействии легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма" и "О платежных услугах и платежных системах" (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О валютном регулировании", "О банках", "Об инвестиционных фондах" и "О рынке ценных бумаг" (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Миграционный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О социальном страховании", "О таможенном тарифе", "О лицензиях и разрешениях" и "О государственных закупках" (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об информации, информатизации и защите информации" (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменения в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменения в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики "О государственных закупках" (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики "Об обязательном страховании от случаев утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (первое чтение).