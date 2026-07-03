Съемки азербайджанского фильма проходят в Узбекистане

В Узбекистане стартовал новый этап съемок полнометражного художественного фильма "Молла Насреддин: Друг моих трудных дней", автором сценария и режиссером-постановщиком которого является народный артист Азербайджана Вагиф Мустафаев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, фильм создается при поддержке Агентства кино Азербайджана (ARKA), действующего при министерстве культуры. Всего съемки масштабной картины планируется провести в шести тюркских государствах.

Узбекистан стал пятой страной, где проходят съемки фильма. Ранее творческая группа успешно завершила работу в Азербайджане, Турции, Туркменистане и Кыргызстане. После завершения узбекского этапа съемочный процесс продолжится в Казахстане.

Продюсером фильма выступает Заур Дарабзаде, оператором-постановщиком - Вальдемар Шмидт, композитором - народный артист Азербайджана Полад Бюльбюльоглу.