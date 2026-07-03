В Геранбое прощаются с шехидом Рауфом Ахмедовым

В селе Саров проходит церемония прощания с шехидом Рауфом Ахмедовым, пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, останки шехида Рауфа Ахмедова спустя 33 года были доставлены в его родное село Саров Геранбойского района.

В настоящее время проходит церемония прощания с шехидом.

В церемонии принимают участие члены семьи Рауфа Ахмедова, его близкие, официальные представители Исполнительной власти Геранбойского района, военнослужащие, боевые товарищи шехида, ветераны войны и представители общественности района.

Отметим, что Рауф Ахмедов родился в 1969 году. После начала Первой Карабахской войны он добровольно вступил в ряды азербайджанской армии. Участвовал в боях против армянских вооруженных формирований на Муровском, Кяльбаджарском, Агдамском и Агдеринском направлениях. Последний бой шехида состоялся в 1993 году на Агдеринском направлении. Во время этого боя он пропал без вести, и на протяжении многих лет о его судьбе не было никаких сведений. В результате проведенных работ по идентификации его личность была установлена, а останки переданы семье.

Останки шехида будут захоронены на кладбище его родного села Саров Геранбойского района.