ГЭЦ объявил итоговые результаты экзамена в магистратуру

Государственный экзаменационный центр Азербайджанской Республики (ГЭЦ) объявил итоговые результаты вступительного экзамена в магистратуру высших учебных заведений, проведенного 14 июня 2026 года (II попытка, повторный экзамен).

Об этом сообщили Day.Az в ГЭЦ.

Напомним, что результаты экзамена по заданиям закрытого типа и открытого типа с кодируемыми ответами (95 заданий) были объявлены 17 июня. Сейчас же представлен итоговый экзаменационный балл участников с учетом результатов эссе по иностранному языку. Участники могут набрать в общей сложности 100 баллов: 95 - по заданиям закрытого типа и открытого типа с кодируемыми ответами, 5 - по эссе.

Бакалавры могут ознакомиться с итоговым экзаменационным баллом здесь.

Информацию об итоговых результатах можно получить также посредством мобильных операторов Azercell, Bakcell и Nar, отправив "номер дела" на короткий номер 7727.

Бакалавры, результаты которых на вступительном экзамене соответствуют условиям конкурса, будут допущены к выбору специализации.

Выбор специализации регулируется "Таблицей выбора специализаций по уровню магистратуры", которая будет опубликована в очередном номере журнала "Магистр".

Для рассмотрения обращений, связанных с результатами экзамена, ГЭЦ с 8 июля 2026 года организует апелляционный процесс посредством телефонной связи.