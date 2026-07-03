Samsung предупредила о смерти популярного приложения для смартфонов

Корпорация Samsung предупредила пользователей смартфонов о скором отключении фирменного мессенджера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на это обратило внимание издание 9to5Google.

Еще в апреле корейская компания заявила, что в середине лета закроет Samsung Messages - встроенный в каждый фирменный смартфон мессенджер. В связи с наступлением даты смерти сервиса - 6 июля - Samsung начала рассылать владельцам своих устройств напоминание о закрытии программы.

В корпорации объяснили, что Samsung Messages перестанет работать на устройствах Galaxy под управлением Android 12 или более новых версий операционной системы (ОС). Причем если на смартфон установлена Android 14 или более актуальная ОС, то мессенджер автоматически будет заменен на Google Messages.

Специалисты 9to5Google выяснили, что если телефон работает под управлением Android 11, то в порядке исключения Samsung Messages продолжит работу на этих аппаратах.

Журналисты издания отметили, что смерть Samsung Messages была предопределена. С 2022 года Google Messages стало приложением по умолчанию для обмена сообщениями.