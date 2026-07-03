В Ханкенди провели акцию медицинского обследования

Министерство здравоохранения продолжает реализацию мероприятий, направленных на расширение доступа населения, проживающего на освобожденных от оккупации территориях, к качественной и специализированной медицинской помощи.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба министерства здравоохранения Азербайджана.

В рамках Государственной программы "Великое возвращение" очередная выездная акция медицинского обследования была организована в городе Ханкенди. Акция проведена с участием специалистов Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии министерства здравоохранения.

В рамках акции около 80 жителей Ханкенди получили консультации врачей различных специальностей и воспользовались медицинскими услугами.

В ходе выездной медицинской акции жители города были осмотрены врачами-травматологами-ортопедами, физиотерапевтами, педиатром и врачом-инфекционистом. В рамках обследований проводилась диагностика заболеваний опорно-двигательного аппарата, патологий костей и суставов, проблем позвоночника, посттравматических состояний, оценка состояния здоровья детей, а также диагностика инфекционных заболеваний.

По результатам обследований гражданам были даны индивидуальные медицинские рекомендации с учетом состояния их здоровья, а при необходимости оказана первичная медицинская помощь. Физиотерапевты также предоставили рекомендации по проведению реабилитационных мероприятий и восстановлению двигательных функций.

Выездные медицинские акции, проводимые министерством здравоохранения, направлены на охрану здоровья населения, проживающего на освобожденных от оккупации территориях, раннее выявление заболеваний, повышение доступности специализированной медицинской помощи, а также укрепление социальной составляющей процесса "Великого возвращения".

Министерство здравоохранения и впредь будет последовательно проводить выездные медицинские обследования и просветительские мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни.