https://news.day.az/world/1845756.html В Армении вводят запрет для армян, проживающих за рубежом В Армении будет запрещено голосовать на выборах гражданам, постоянно проживающим за пределами страны. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, соответствующие правки в Избирательный кодекс власти приняты в парламенте РА Оппозиция в голосовании не принимала участие, утверждая, что это "ограничение избирательных прав граждан".
В Армении вводят запрет для армян, проживающих за рубежом
В Армении будет запрещено голосовать на выборах гражданам, постоянно проживающим за пределами страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, соответствующие правки в Избирательный кодекс власти приняты в парламенте РА
Оппозиция в голосовании не принимала участие, утверждая, что это "ограничение избирательных прав граждан".
Кроме того, оппозиционная фракция "Армения" намерена обжаловать эти изменения в Конституционном суде.
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