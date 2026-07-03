В Армении вводят запрет для армян, проживающих за рубежом

В Армении будет запрещено голосовать на выборах гражданам, постоянно проживающим за пределами страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, соответствующие правки в Избирательный кодекс власти приняты в парламенте РА

Оппозиция в голосовании не принимала участие, утверждая, что это "ограничение избирательных прав граждан".

Кроме того, оппозиционная фракция "Армения" намерена обжаловать эти изменения в Конституционном суде.