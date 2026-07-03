Северное сияние сняли с борта МКС

Французский астронавт Софи Адено запечатлела завораживающее северное сияние с борта Международной космической станции.

На опубликованном таймлапсе видно, как над поверхностью Земли переливается яркая зеленая лента полярного сияния, создавая поистине впечатляющее зрелище.

Day.Az представляет вниманию читателей эти удивительные кадры: