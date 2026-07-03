https://news.day.az/unusual/1845792.html Северное сияние сняли с борта МКС - ВИДЕО Французский астронавт Софи Адено запечатлела завораживающее северное сияние с борта Международной космической станции. На опубликованном таймлапсе видно, как над поверхностью Земли переливается яркая зеленая лента полярного сияния, создавая поистине впечатляющее зрелище. Day.Az представляет вниманию читателей эти удивительные кадры:
Северное сияние сняли с борта МКС - ВИДЕО
Французский астронавт Софи Адено запечатлела завораживающее северное сияние с борта Международной космической станции.
На опубликованном таймлапсе видно, как над поверхностью Земли переливается яркая зеленая лента полярного сияния, создавая поистине впечатляющее зрелище.
Day.Az представляет вниманию читателей эти удивительные кадры:
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