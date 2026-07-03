https://news.day.az/sport/1845796.html Азербайджанский боец выиграл турнир по муай-тай в Таиланде Азербайджанский боец Мирмехди Мириев стал победителем турнира Patong Fight Night-2 по муай-тай, который прошел на острове Пхукет в Таиланде. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, спортсмен выступал в весовой категории до 70 кг. В финальном поединке Мириев встретился с представителем Австралии Джеймсом Вегаром.
Азербайджанский боец выиграл турнир по муай-тай в Таиланде
Азербайджанский боец Мирмехди Мириев стал победителем турнира Patong Fight Night-2 по муай-тай, который прошел на острове Пхукет в Таиланде.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, спортсмен выступал в весовой категории до 70 кг.
В финальном поединке Мириев встретился с представителем Австралии Джеймсом Вегаром.
Азербайджанский боец нокаутировал соперника в четвертом раунде и стал чемпионом турнира.
Благодаря этой победе Мирмехди Мириев также завоевал чемпионский пояс.
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