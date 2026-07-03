Азербайджан и ЕС укрепляют сотрудничество в сфере градостроительства

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики Анар Гулиев встретился с главой Представительства Европейского союза в Азербайджанской Республике Марианой Куюнджич.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам градостроительства и архитектуры, зеленой трансформации, повышения качества городской среды и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Анар Гулиев отметил, что совместные проекты, реализуемые Азербайджаном и Европейским союзом, вносят значительный вклад во внедрение современных принципов градостроительства, изучение передового международного опыта и продвижение инновационных решений. Он подчеркнул важность данного сотрудничества для достижения целей устойчивого развития в стране, поддержки зеленой и цифровой трансформации, а также внедрения современных подходов к городскому управлению.

В ходе встречи были рассмотрены инициативы Европейского союза, направленные на развитие умных и здоровых городов, а также модернизацию городской инфраструктуры.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в сферах градостроительства, городской мобильности и внедрения инновационных решений.