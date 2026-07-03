В Иране усилили меры безопасности

Власти Ирана закроют воздушное пространство над Тегераном на время похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщил глава Организации гражданской авиации Ирана, Хоссейн Пурфарзане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство IRIB.

"В понедельник, в день похорон замученного лидера революции, воздушное пространство над Тегераном будет полностью закрыто", - сказал он.

В связи с большим числом желающих проститься с Хаменеи власти Ирана внесли изменения в работу городского транспорта.

С 4 по 6 июля прощание с аятоллой пройдет в Тегеране. Комплекс Имама Хомейни - основателя Исламской Республики - будет принимать людей на коллективную молитву. 6 июля по иранской столице пройдет похоронная процессия.

7 июля тело Хаменеи доставят в Кум, а 8 июля похоронная процессия пройдет в иракских Кербеле и Неджефе. На следующий день гроб с телом вернут в Иран, где он будет похоронен в родном Мешхеде.

Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Новым верховным лидером Ирана был выбран его сын Моджтаба, который до сих пор не появлялся на публике.