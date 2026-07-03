Турецкий генерал побывал в ВМС Азербайджана

Продолжается визит в Азербайджан делегации во главе с заместителем ректора Национального университета обороны Турецкой Республики генерал-лейтенантом Бурханом Акташем.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана, в рамках визита турецкая делегация встретилась с командующим Военно-морскими силами (ВМС) Азербайджана контр-адмиралом Шахином Мамедовым. На встрече гостям была представлена подробная информация об истории, деятельности, боевой подготовке ВМС, а также о работе, проводимой в сфере профессионального развития кадров, даны ответы на интересующие их вопросы.

Генерал-лейтенант Б.Акташ оставил запись в Книге почетных гостей.

Турецкая делегация посетила Н-скую воинскую часть ВМС и ознакомилась с вооружением и техническими средствами морского спецназа.

Затем турецкие гости посетили Военный институт имени Гейдара Алиева Национального университета обороны.

Делегации была предоставлена информация об учебном процессе.

Гости ознакомились с территорией учебного заведения и условиями, созданными в административных зданиях, встретились с обучающимися здесь турецкими курсантами, поинтересовались их учебным процессом, социально-бытовыми условиями и уровнем подготовки.

Затем турецкие представители побывали в Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны. Гостям был представлен брифинг о деятельности центра, текущем сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией в сфере военного образования.

В завершение встреч стороны обменялись памятными подарками, было сделано совместное фото на память.