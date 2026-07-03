ЦБА обсудил с Всемирным банком реализацию FINGROW

ЦБА и Всемирный банк обсудили реализацию программы FINGROW.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), размещенной в его аккаунте в соцсети "X".

Отмечается, что руководство ЦБА провело встречу с представителями миссии программы Всемирного банка FINGROW ("Доступ к финансированию для создания рабочих мест и экономического роста").

"В ходе встречи были обсуждены цели и охват программы FINGROW, а также предусмотренные в ее рамках мероприятия, и роль Центрального банка Азербайджана в реализации данной инициативы. Стороны также обменялись мнениями по вопросам расширения доступа к финансовым услугам в Азербайджане, увеличения возможностей финансирования малого и среднего предпринимательства, развития цифровых платежей, углубления финансовой инклюзивности и поддержки программой FINGROW процесса совершенствования механизма кредитных гарантий", - говорится в информации банка.

Подчеркивается, что FINGROW является многоэтапной программой Всемирного банка, предназначенной для стран Европы и Центральной Азии: "Основная цель программы - содействие развитию предпринимательства, созданию новых рабочих мест и обеспечению устойчивого экономического роста за счет расширения доступа к финансовым ресурсам".

Напомним, что ранее в эксклюзивном интервью Trend менеджер Всемирного банка по Азербайджану Стефани Сталльмейстер заявила, что за более чем 30 лет сотрудничества с Азербайджаном банк инвестировал миллиарды долларов в различные проекты. "В числе текущих инициатив - развитие городского проекта, работа с ASRA по снижению потерь воды, а также поддержка министерства сельского хозяйства в модернизации ирригационных систем и внедрении климатически устойчивых методов сельского хозяйства", - сказала она.