Я – Актер! В Баку родители впервые вышли на сцену вместе со своими детьми

В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре состоялся традиционный отчетный вечер Театральной школы-студии "Я - Актер!", который в этом году преподнес зрителям сразу несколько сюрпризов. Главным из них стал дебют взрослых учеников, впервые вышедших на профессиональную сцену вместе с детьми и подростками.

Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент Trend.

Идея открыть актерские курсы для взрослых появилась благодаря... самим родителям. На протяжении нескольких лет они приводили в школу своих детей, а затем все чаще стали спрашивать у руководства: "А взрослым можно?". Так родилась новая группа, занятия в которой начались лишь в апреле, а уже спустя несколько месяцев ее участники представили свои первые сценические работы.

"Мы долго размышляли, стоит ли открывать взрослую группу, но интерес оказался настолько большим, что решили попробовать. И сегодня видим, насколько люди увлечены театром. Более того, теперь мы обсуждаем новый проект - семейные спектакли, в которых родители смогут играть вместе со своими детьми", - рассказала художественный руководитель школы-студии Рауля Турккан.

Впрочем, главными героями вечера по-прежнему оставались юные актеры. Самые маленькие воспитанники представили басни, а также сцены из произведений Самуила Маршака "Кошкин дом" и Ханса Кристиана Андерсена "Снежная королева". Несмотря на заметное волнение перед выходом на сцену, ребята уверенно справились со своими ролями и были тепло встречены зрителями.

"Для ребенка очень важно почувствовать, что он способен самостоятельно выйти к зрителю. Это помогает обрести уверенность в себе, учит ответственности и умению общаться. Наши педагоги - заслуженные артистки Милана Соколенко и Инна Имранова - работают не только над актерским мастерством, но и помогают детям раскрыть свои способности через творчество", - отметила Рауля Турккан.

Средняя и старшая группы показали сцены из произведений Мирзы Фатали Ахундова "Мусье Жордан, ученый ботаник и дервиш Масталишах, знаменитый колдун" и "Везирь Ленкоранского ханства", музыкальной комедии Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан", а также пьесы Меджида Шамхалова "Гайнана". Зрители смогли увидеть современное прочтение классических произведений азербайджанской драматургии.

За восемь лет существования школа-студия "Я - Актер!" превратилась не просто в место, где обучают актерскому мастерству. Для одних ее выпускников театр стал первым шагом к профессиональной сцене - сегодня некоторые из них получают профильное образование в Азербайджане и за рубежом. Для других занятия стали возможностью преодолеть страх публичных выступлений, научиться работать в команде и поверить в собственные силы.

По завершении отчетного вечера участники школы-студии получили официальные сертификаты об успешном окончании курса актерского мастерства. Награды им вручили народные артисты Людмила Духовная и Фуад Османов, а также артисты труппы Русского драматического театра Румия Агаева и Заур Терегулов.

Финальным аккордом праздника стали продолжительные аплодисменты, цветы и искренние эмоции зрителей, которые еще раз подтвердили: театр способен объединять поколения, а мечты о сцене не имеют возраста.