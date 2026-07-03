Цифровизация сделает систему соцзащиты в Азербайджане доступнее

29 июня под председательством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой состоялось первое заседание Совета по цифровому развитию Азербайджана, на котором был рассмотрен План действий по цифровому развитию на 2026-2028 годы. Это важный этап формирования современной цифровой модели государственного управления.

Об этом сказал в комментарии Day.Az экономист, член Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики Аслан Азимзаде.

По его словам, прежде всего, цифровизация в сфере социального обеспечения означает переход от оказания услуг по принципу "обращения гражданина" к модели проактивного предоставления услуг. Государственные органы получают возможность быстрее обмениваться данными между собой, что сокращает количество документов, которые необходимо предоставлять гражданам, уменьшает сроки рассмотрения обращений и снижает административные издержки, подчеркнул наш собеседник.

Для системы социальной защиты это особенно важно, отметил Азимзаде, поскольку большинство услуг связано с обработкой больших объемов данных.

"Назначение пенсий, социальных пособий, адресной социальной помощи, различных компенсаций и льгот может осуществляться значительно быстрее при наличии интегрированных цифровых платформ и единых государственных реестров. Это также способствует повышению прозрачности, снижению количества ошибок и минимизации коррупционных рисков. Кроме того, цифровизация позволяет перейти к более персонализированному оказанию государственных услуг. Использование современных аналитических инструментов и искусственного интеллекта открывает возможности для прогнозирования потребностей населения и автоматического информирования граждан о положенных им мерах социальной поддержки.

В ближайшие годы ключевым показателем эффективности станет не количество внедренных цифровых решений, а их влияние на качество жизни граждан: насколько быстрее предоставляются государственные услуги, насколько проще становится взаимодействие населения с государственными органами и настолько доступнее становятся меры социальной поддержки. Именно эти показатели будут определять успешность реализации Плана действий по цифровому развитию", - сказал азербайджанский экономист.

Лейла Таривердиева