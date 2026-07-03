Белый дом не одобрил сокращение войск США в Европе

Министр обороны США Пит Хегсет планировал объявить о дальнейшем сокращении американского военного присутствия в Европе на встрече глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе, состоявшейся в июне. Однако эта инициатива не получила одобрения Белого дома.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, речь шла о мерах, выходящих за рамки уже принятых решений об отмене переброски бронетанковой бригады в Польшу и выводе пехотной бригады из Румынии. Однако после обсуждения инициативы с государственным секретарем США и советником президента по национальной безопасности Марко Рубио администрация отказалась от реализации этих планов.

Как отмечает газета, ситуация свидетельствует о том, что Вашингтон пока не определился с масштабами и темпами возможного сокращения своего военного присутствия в Европе. Вместе с тем источники утверждают, что вероятность дальнейшего уменьшения американского контингента сохраняется.

По информации WSJ, идею сокращения сил США в Европе, помимо Хегсета, поддерживает его советник по политическим вопросам Элбридж Колби. Он выступает за снижение американских военных обязательств за пределами Азии и перераспределение ресурсов для усиления противодействия Китаю.