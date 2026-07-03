https://news.day.az/society/1845832.html В Сумгайыте спасли одного из двух тонувших В поселке Джорат города Сумгайыт на необорудованном участке побережья произошел несчастный случай на воде. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям. Сигнал о происшествии поступил на горячую линию "112".
В Сумгайыте спасли одного из двух тонувших
В поселке Джорат города Сумгайыт на необорудованном участке побережья произошел несчастный случай на воде.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Сигнал о происшествии поступил на горячую линию "112". По информации ведомства, инцидент произошел примерно в 900 метрах от ближайшего спасательного пункта.
На место незамедлительно были направлены водолазы Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.
В ходе проведенной спасательной операции водолазы спасли Ярыева Мурада Азад оглу 2004 года рождения. Тело женщины, находившейся в воде, было обнаружено и извлечено.
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