В Сумгайыте спасли одного из двух тонувших

В поселке Джорат города Сумгайыт на необорудованном участке побережья произошел несчастный случай на воде.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сигнал о происшествии поступил на горячую линию "112". По информации ведомства, инцидент произошел примерно в 900 метрах от ближайшего спасательного пункта.

На место незамедлительно были направлены водолазы Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В ходе проведенной спасательной операции водолазы спасли Ярыева Мурада Азад оглу 2004 года рождения. Тело женщины, находившейся в воде, было обнаружено и извлечено.