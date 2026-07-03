https://news.day.az/world/1845821.html

Красота марокканских лошадей - ВИДЕО

В сети появились впечатляющие кадры, демонстрирующие красоту и грацию марокканских лошадей. Эти благородные животные известны своей выносливостью, элегантностью и многовековой историей, являясь одной из национальных гордостей Марокко. Day.Az представляет вниманию читателей эти завораживающие кадры: