Красота марокканских лошадей

В сети появились впечатляющие кадры, демонстрирующие красоту и грацию марокканских лошадей.

Эти благородные животные известны своей выносливостью, элегантностью и многовековой историей, являясь одной из национальных гордостей Марокко.

Day.Az представляет вниманию читателей эти завораживающие кадры: