Азербайджан впервые утвердил техрегламент по газовому оборудованию

В Азербайджане утвержден первый техрегламент по газовому оборудованию.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации, распространенной министерством энергетики Азербайджана.

Отмечается, что под председательством министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова состоялось очередное заседание коллегии министерства с участием представителей структурных подразделений ведомства и подведомственных организаций.

"В ходе заседания был представлен отчет о ходе исполнения задач, вытекающих из закона Азербайджанской Республики "О газоснабжении" №233-VIIQ от 8 июля 2025 года. Было отмечено, что в рамках реализации закона подготовлено 11 проектов нормативно-правовых актов, из которых 9 уже утверждены. Кроме того, впервые в Азербайджане в качестве технического регламента принят "Технический регламент о безопасности устройств и оборудования, работающих на газовом топливе", - передает министерство.

Подчеркивается, что в соответствии с повесткой заседания также была представлена информация о работе по созданию электронной базы данных с ограниченным доступом "Энергетический баланс Азербайджанской Республики": "Участники были ознакомлены с правилами использования базы и возможностями проведения статистического анализа".

Согласно информации министерства, было подчеркнуто, что возможность мониторинга базы данных в режиме реального времени позволит сделать соответствующие процессы более эффективными, оперативными и прозрачными.

Отмечается, что по итогам заседания по обсужденным вопросам были даны соответствующие поручения.