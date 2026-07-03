Канцлер Германии ответил Трампу

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлину не за что оправдываться перед союзниками за объем средств, направляемых на оборону в рамках НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, таким образом Мерц прокомментировал заявление Президента США Дональда Трампа, ранее назвавшего прежние оборонные расходы Германии "смехотворными".

По словам главы германского правительства, в течение ближайших четырех лет страна намерена увеличить оборонный бюджет вдвое.

Мерц подчеркнул, что это станет самым масштабным шагом в истории Германии по укреплению национальной обороноспособности.