https://news.day.az/world/1845833.html Канцлер Германии ответил Трампу Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлину не за что оправдываться перед союзниками за объем средств, направляемых на оборону в рамках НАТО. Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, таким образом Мерц прокомментировал заявление Президента США Дональда Трампа, ранее назвавшего прежние оборонные расходы Германии "смехотворными".
Канцлер Германии ответил Трампу
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлину не за что оправдываться перед союзниками за объем средств, направляемых на оборону в рамках НАТО.
Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, таким образом Мерц прокомментировал заявление Президента США Дональда Трампа, ранее назвавшего прежние оборонные расходы Германии "смехотворными".
По словам главы германского правительства, в течение ближайших четырех лет страна намерена увеличить оборонный бюджет вдвое.
Мерц подчеркнул, что это станет самым масштабным шагом в истории Германии по укреплению национальной обороноспособности.
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