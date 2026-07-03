Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр завершил свой 153-й театральный сезон показом исторической постановки "Карабахнаме", ставшей ярким финальным аккордом насыщенного творческого года, сообщает Day.Az.

Спектакль переносит зрителей в XVIII век, в столицу Карабахского ханства - Шушу, где разворачиваются драматические события, связанные с судьбой правителя Карабаха. Постановка рассказывает не только о его государственной деятельности, но и о личной жизни, сложных политических решениях и борьбе за сохранение независимости Азербайджана в эпоху ханств. В центре сюжета - попытки Карабахского хана выстроить дипломатические отношения с двумя могущественными соседями - Россией и Персией, стремившимися установить свое влияние на азербайджанских землях. Однако исторические события принимают трагический оборот: правитель становится жертвой армянских интриг, что является кульминацией сюжета.

Постановка отличается масштабными массовыми сценами, выразительным художественным оформлением и внимательным отношением к историческим деталям, позволяя зрителям глубже прочувствовать атмосферу одной из самых сложных страниц истории Азербайджана.

Режиссер спектакля - народный артист Азербайджана Марахим Фарзалибеков, художник-постановщик - Исмаил Мамедов.

В спектакле заняты народные артисты Азербайджана Кязым Абдуллаев, Рафиг Азимов, Гаджи Исмайлов, Али Нурзаде, заслуженные артисты Эльшан Рустамов, Алмаз Аманова, Масма Агавердиева, Эльхан Гулиев, Аслан Ширин, Эльнар Гараев, а также актеры Ильяс Ахмедов, Рамин Шихалиев, Нигяр Гюляхмедова, Эльсевер Рагимов, Назрин Абдуллаева, Турал Ибрагимов, Джавидан Новруз, Фируза Балаева, Раббиля Алекбер-заде и Нармина Мехремова.

Завершение сезона спектаклем "Карабахнаме" стало символичным, подчеркнув особое внимание театра к произведениям, отражающим богатое историческое наследие Азербайджана и национальную драматургию.

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