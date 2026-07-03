"Карабах" объявил о новом трансфере

Футбольный клуб "Карабах" объявил о трансфере венгерского защитника Бенце Варконьи.

Как передает Day.Az со ссылкой на клуб, 24-летний центральный защитник перешел в стан "скакунов" из "Залаэгерсега".

Детали контракта футболиста пока не раскрываются.

Варконьи выступал за "Залаэгерсег" с 2024 года.