https://news.day.az/sport/1845835.html "Карабах" объявил о новом трансфере - ВИДЕО Футбольный клуб "Карабах" объявил о трансфере венгерского защитника Бенце Варконьи. Как передает Day.Az со ссылкой на клуб, 24-летний центральный защитник перешел в стан "скакунов" из "Залаэгерсега". Детали контракта футболиста пока не раскрываются. Варконьи выступал за "Залаэгерсег" с 2024 года.
"Карабах" объявил о новом трансфере - ВИДЕО
Футбольный клуб "Карабах" объявил о трансфере венгерского защитника Бенце Варконьи.
Как передает Day.Az со ссылкой на клуб, 24-летний центральный защитник перешел в стан "скакунов" из "Залаэгерсега".
Детали контракта футболиста пока не раскрываются.
Варконьи выступал за "Залаэгерсег" с 2024 года.
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