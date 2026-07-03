Volkswagen рассматривает продажу двух своих брендов

Немецкий автоконцерн Volkswagen вновь рассматривает возможность продажи принадлежащих ему премиальных брендов Lamborghini и Ducati в рамках масштабной программы реструктуризации.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, обсуждение этого вопроса активизировалось после успешной продажи контрольного пакета акций подразделения по производству судовых двигателей Everllence, которая принесла компании более высокую оценку, чем ожидалось. Однако полученные средства могут быть направлены на реализацию программы реструктуризации, предусматривающей сокращение до 100 тысяч рабочих мест и закрытие четырех заводов.

На фоне усиливающейся конкуренции со стороны китайских автопроизводителей и значительных расходов на развитие электромобилей консультанты рекомендуют Volkswagen вернуться к ранее обсуждавшимся вариантам, включая продажу Ducati или проведение IPO Lamborghini. По оценке Bloomberg Intelligence, стоимость Lamborghini, приобретенной Audi в 1998 году за 110 млн долларов, сегодня превышает 22 млрд долларов. Ducati, купленная в 2012 году за 909 млн долларов, также считается одним из наиболее ценных активов концерна.

При этом эксперты отмечают, что окончательное решение пока не принято. Lamborghini остается одним из самых прибыльных брендов группы: по итогам прошлого года компания получила прибыль в размере 888 млн долларов. В Volkswagen ситуацию пока не комментируют.