Скончался руководитель Дома Азербайджана в Лондоне

Скончался руководитель Дома Азербайджана - Центра культуры и дружбы, действующего в Лондоне, Али Текин Аталар.

Как передает Day.Az, об этом сообщило посольство Азербайджана в Лондоне.

Отмечается, что за свою многолетнюю деятельность Али Текин Аталар внес значительный вклад в популяризацию Азербайджана в Великобритании и укрепление единства азербайджанской общины.

"Его вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Великобританией, а также в укрепление азербайджано-турецкого братства всегда будет вспоминаться с глубоким уважением", - говорится в сообщении.

Отметим, что Дом Азербайджана в Лондоне был создан по инициативе группы представителей азербайджанской интеллигенции, молодых специалистов и студентов, проживающих в Великобритании. Основная цель Центра - укрепление культурных и дружеских связей между Азербайджаном и Великобританией, а также поддержка азербайджанской общины в Лондоне.

Официальная церемония открытия Дома Азербайджана состоялась 14 ноября 2008 года.

С момента основания в Центре проводятся различные мероприятия, включая лекции, семинары, встречи, конференции, выставки, кинопоказы, концертные программы и презентации. Центр открыт к сотрудничеству со всеми организациями и инициативными группами, занимающимися продвижением азербайджанской культуры.