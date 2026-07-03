Монтенегро экстрадирует преступника в Азербайджан

Гражданин Азербайджана Гидаят Немат оглу Сулейманов, объявленный в международный розыск по обвинению в мошенничестве, будет экстрадирован из Монтенегро.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, Верховный суд Подгорицы удовлетворил запрос азербайджанской стороны о передаче разыскиваемого лица после проведения необходимых процедур и представления документов в соответствии с международными требованиями.

По данным следствия, в рамках уголовного дела, расследуемого управлением полиции города Сумгайыт, Сулейманов, представившись должностным лицом, под предлогом строительства дома и оформления необходимых разрешений на земельный участок, принадлежащий матери потерпевшего, путем обмана завладел денежными средствами, причинив значительный материальный ущерб.

После предъявления обвинения в мошенничестве мужчина скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск по линии Национального центрального бюро Интерпола в Баку. Впоследствии его задержали на территории Монтенегро.

В настоящее время Пенитенциарная служба Министерства юстиции Азербайджана принимает меры по доставке обвиняемого в страну.

В Генеральной прокуратуре подчеркнули, что продолжают сотрудничество с зарубежными правоохранительными органами и Интерполом для установления местонахождения разыскиваемых лиц и их экстрадиции в Азербайджан.