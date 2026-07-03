В крупнейшем аэропорту Анкары вводят ограничения

В Международном аэропорту "Эсенбога" в Анкаре на время проведения саммита лидеров НАТО 7-8 июля будут действовать временные ограничения на выполнение авиарейсов.

Как передает Day.Az, соответствующую информацию распространило Главное управление государственных аэропортов Турции.

Согласно сообщению, ограничения на воздушное движение будут введены 7 июля с 10:00 до 18:00, а 8 июля - с 14:00 до 21:00.

Исключение сделано для гражданских и военных воздушных судов, перевозящих глав иностранных государств и сопровождающие их официальные делегации. Остальные рейсы, выполняемые через аэропорт "Эсенбога" в указанный период, должны будут обязательно указывать обозначение STS/ATFMX в плане полета.

Ожидается, что в ходе саммита в Анкаре лидеры стран Североатлантического альянса обсудят новую концепцию развития военно-политического блока - "НАТО 3.0".