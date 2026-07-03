Делегация Азербайджана приняла участие в церемонии прощания с Сейидом Али Хаменеи

Делегация Азербайджанской Республики во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 3 июля отправилась с визитом в Исламскую Республику Иран для участия в церемонии прощания с бывшим Верховным лидером этой страны аятоллой Сейидом Али Хаменеи.

Об этом сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Сообщается, что в международном аэропорту Мехрабад в Тегеране делегацию встретили заместитель председателя Меджлиса исламского совета Ирана Али Никзад, посол Азербайджана в Иране Али Ализаде и сотрудники протокольной службы.

Затем делегация Азербайджанской Республики во главе со спикером Сахибой Гафаровой приняла участие в церемонии прощания, проходившей в комплексе Мосалла в Тегеране.

В ходе мероприятия председатель Милли Меджлиса встретилась с Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, председателем Меджлиса исламского совета Исламской Республики Иран Мохаммадом Багером Галибафом и другими официальными лицами, выразила соболезнования от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и передала иранскому народу глубокую скорбь и уважение азербайджанского народа.

Отметим, что в состав азербайджанской делегации входят заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов, премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики Джаббар Мусаев и другие официальные лица.