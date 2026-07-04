Названа дата выхода обновленной 100-манатной банкноты

15 июля планируется выпуск в обращение обновленного денежного знака номиналом 100 манатов.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend гендиректор Центрального банка Азербайджана Рашад Мамедов.

По его словам, в последнее время в соцсетях распространились фотографии денежных знаков различных дизайнов и номиналов, созданных в основном с помощью приложений ИИ, что вызвало замешательство среди населения.

"Как мы указываем в запросах, поступающих в Центральный банк по этому вопросу, подобная информация не соответствует действительности. Мы призываем ссылаться на интернет-страницу и страницы в социальных медиа Центрального банка как на официальные источники информации об изменениях, связанных с национальными денежными знаками. Информация о находящихся в обращении денежных знаках указана на официальном сайте Центрального банка. Информирование общественности со стороны Центрального банка об обновленных денежных знаках или о каких-либо изменениях в существующих банкнотах организуется до даты их выпуска в обращение через официальный сайт и страницы ЦБА в социальных сетях. Одним из последних изменений стал выпуск в обращение в декабре прошлого года обновленной 50-манатной банкноты. А 15 июля текущего года планируется выпуск в обращение обновленного денежного знака номиналом 100 манатов", - сказал гендиректор ЦБА.

Как отметил Р. Мамедов, согласно анализу, в большинстве случаев при подделке денежных знаков используются примитивные методы, такие как цветное копирование или сканирование. Такие фальшивые банкноты легко выявляются сотрудниками банков или оборудованием.

"Благодаря высоким техническим характеристикам и надежности элементов безопасности национальных денежных знаков, уровень их подделки значительно ниже по сравнению с ведущими мировыми валютами и валютами соседних государств", - сказал он.