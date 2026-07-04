Названы самые популярные сборки ПК среди пользователей Steam
Valve опубликовала статистику оборудования пользователей Steam за июнь 2026 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, наиболее заметным изменением стало обновление лидера среди видеокарт: впервые первое место в рейтинге заняла мобильная GeForce RTX 4060.
По итогам месяца GeForce RTX 4060 Laptop заняла первое место с долей 4,02%, опередив настольную GeForce RTX 3060, которая долгое время оставалась самой распространенной видеокартой среди пользователей Steam. Теперь ее доля составляет 3,88%.
Статистика также указывает на постепенное распространение видеокарт GeForce RTX 50-й серии. Наибольший месячный прирост продемонстрировала мобильная GeForce RTX 5060, увеличившая свою долю на 0,65%. Настольные GeForce RTX 5060, RTX 5060 Ti и RTX 5070 прибавили по 0,2%.
Среди решений AMD наиболее заметную динамику показала Radeon RX 9070 XT, доля которой выросла до 1,35%. При этом Apple M2 заняла долю в 1,96%, что выше, чем у мобильных GeForce RTX 3060 (1,85%) и GeForce RTX 4050 (1,65%).
Intel укрепила позиции в процессорах, увеличив долю до 55,08%, тогда как показатель AMD снизился до 44,92%. Также продолжается переход пользователей на более производительные процессоры. Шестиядерные модели остаются наиболее распространенными с долей 28,51%. Доля восьмиядерных процессоров достигла 27,35%, а 16-ядерных - 6,12%.
Среди прочих данных отмечают, что в игровых ПК по-прежнему доминируют системы с 16 ГБ оперативной памяти (41,57%) и 32 ГБ (36,79%), разрешение экрана Full HD (1920х1080) установлено у 51,12% пользователей, а WQXGA (2560х1600) - у 5,64%.
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