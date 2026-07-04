Веронике Жилиной вслед за Плющенко разрешили выступать за Азербайджан

Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российской фигуристке Веронике Жилиной выступать за сборную Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, 18-летняя спортсменка получила от ISU Clearance Certificate - специальный сертификат, позволяющий представлять Азербайджан на международных соревнованиях.

Информацию официально подтвердила музыкальный продюсер и совладелица академии "Ангелы Плющенко" Яна Рудковская.

"Вероника Жилина действительно уже получила от ISU сертификат, позволяющий ей выступать за сборную Азербайджана. Подтверждаю, что это не слухи, а правдивая информация", - сказала Рудковская в комментарии Sport24.

Напомним, ранее ISU также разрешил выступать за сборную Азербайджана Александру Плющенко - сыну двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Его дебют за новую команду ожидается на юниорских этапах Гран-при в Турции и Грузии в сентябре.