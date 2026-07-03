У восьми игроков сборной Туниса обнаружили запрещенное вещество на ЧМ-2026
В допинг-пробах восьми футболистов сборной Туниса, выступавших на чемпионате мира 2026 года, обнаружены следы запрещенного вещества.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, речь идет о кленбутероле - препарате, входящем в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA). По информации источника, вещество могло попасть в организм игроков после употребления зараженного мяса во время пребывания сборной Туниса на тренировочной базе в Мексике.
Отмечается, что клубы всех футболистов уже проинформированы о сложившейся ситуации.
Напомним, что сборная Туниса завершила выступление на чемпионате мира 2026 года уже на групповом этапе. После первого матча турнира Федерация футбола Туниса отправила в отставку главного тренера национальной команды Сабри Лямуши.
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