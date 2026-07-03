Эрдоган пригласил Шахбаза Шарифа в Турцию

4 июля премьер Пакистана Шахбаз Шариф посетит Турцию с официальным визитом.

Как передает Day.Az, об этом сообщил глава Управления по связям администрации президента Турции Бурханетдин Дуран.

По его словам, визит состоится по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По его словам, в ходе переговоров лидеры обсудят двусторонние отношения с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. В рамках визита также состоится турецко-пакистанский бизнес-форум.