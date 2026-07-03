В Баку временно закроют движение на двух улицах

В Баку в связи с проведением ремонтных работ движение транспорта на двух улицах будет временно полностью перекрыто.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Так, улица Аббасгулу ага Бакиханова на участке от проспекта Азадлыг до улицы Джейхуна Гаджибейли будет полностью закрыта для движения с 21:00 3 июля до 06:00 6 июля.

Кроме того, улица Назима Хикмета на участке от проспекта Мятбуат до улицы Аббаса Мирзы Шарифзаде будет перекрыта с 07:00 5 июля до 23:00 7 июля.

Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты, а также соблюдать требования временных дорожных знаков и других средств организации дорожного движения на период проведения ремонтных работ.