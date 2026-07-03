https://news.day.az/world/1845858.html Моджтаба Хаменеи не будет присутствовать на похоронах своего отца Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не примет участия в похоронных церемониях своего отца Али Хаменеи по соображениям безопасности. Об этом передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.
Моджтаба Хаменеи не будет присутствовать на похоронах своего отца
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не примет участия в похоронных церемониях своего отца Али Хаменеи по соображениям безопасности.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.
По словам аятоллы Хакима Элахи, представляющего интересы Ирана в Индии, угрозы со стороны Израиля и риск слежки делают публичное появление Моджтабы "опасным".
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