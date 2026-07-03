https://news.day.az/world/1845858.html

Моджтаба Хаменеи не будет присутствовать на похоронах своего отца

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не примет участия в похоронных церемониях своего отца Али Хаменеи по соображениям безопасности. Об этом передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.