Моджтаба Хаменеи не будет присутствовать на похоронах своего отца

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не примет участия в похоронных церемониях своего отца Али Хаменеи по соображениям безопасности.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.

По словам аятоллы Хакима Элахи, представляющего интересы Ирана в Индии, угрозы со стороны Израиля и риск слежки делают публичное появление Моджтабы "опасным".


 