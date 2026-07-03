У "Реала" будет новый капитан

Полузащитник сборной Уругвая Федерико Вальверде станет новым капитаном мадридского "Реала".

Как передает Day.Az со ссылкой на Marca, после ухода защитника Дани Карвахаля капитанская повязка перейдет к 27-летнему уругвайскому хавбеку.

По информации издания, главный тренер "сливочных" Жозе Моуринью полностью доверяет Вальверде, несмотря на не самое убедительное выступление футболиста на чемпионате мира 2026 года. Португальский специалист рассчитывает на полузащитника в ходе предсезонной подготовки, которая начнется в середине июля, однако до ее старта намерен лично встретиться с игроком.

Сообщается, что руководство мадридского клуба также видит в Вальверде нового лидера команды и считает его наиболее подходящей кандидатурой на роль капитана.

Напомним, уругваец выступает за "Реал" с 2016 года. В прошлом сезоне он провел 49 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и остается одним из ключевых футболистов команды.