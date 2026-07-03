В Турции пассажирский автобус съехал с трассы: пострадали десятки человек - ФОТО
В Турции пассажирский автобус съехал с трассы, в результате чего пострадали 44 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, ДТП произошло на автомагистрали Нигде - Анкара в районе Бабаконагы. По предварительным данным, автобус по неустановленной пока причине выехал за пределы проезжей части.
После сообщения о происшествии на место были направлены бригады скорой помощи, спасатели UMKE, пожарные и сотрудники жандармерии.
По данным администрации провинции Аксарай, водитель потерял управление автобусом, что и стало причиной аварии.
В результате ДТП травмы получили 44 человека, в том числе 41 пассажир и три сотрудника экипажа. Пострадавших после оказания первой помощи доставили в Учебно-исследовательскую больницу Аксарая, а также в медицинские учреждения соседних провинций. Их лечение продолжается.
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