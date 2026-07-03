"Фенербахче" подписал защитника сборной Нидерландов

Футбольный клуб "Фенербахче" официально объявил о переходе защитника сборной Нидерландов Натана Аке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, 31-летний футболист присоединится к стамбульскому клубу после завершения своего выступления на чемпионате мира - 2026.

В заявлении "Фенербахче" отмечается, что соглашение с игроком уже достигнуто и подписано. После окончания отпуска Аке присоединится к команде на предсезонном сборе в Австрии.

Срок контракта и финансовые детали сделки турецкий клуб не раскрыл.

До перехода в "Фенербахче" Аке выступал за "Челси", "Борнмут" и "Манчестер Сити". В минувшем сезоне защитник провел 34 матча во всех турнирах.

Напомним, сборная Нидерландов с Аке в составе завершила выступление на чемпионате мира - 2026, уступив в 1/16 финала команде Марокко.