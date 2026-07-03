https://news.day.az/world/1845875.html В США в торговом центре произошла стрельба - ВИДЕО В торговом центре Fairlane Mall в штате Мичиган произошла стрельба. Как передает Day.Az, кадры стрельбы распространились в социальных сетях. По сообщениям очевидцев, несколько человек получили огнестрельные ранения. На место прибыли многочисленные сотрудники полиции и экстренные службы.
В США в торговом центре произошла стрельба - ВИДЕО
В торговом центре Fairlane Mall в штате Мичиган произошла стрельба.
Как передает Day.Az, кадры стрельбы распространились в социальных сетях.
По сообщениям очевидцев, несколько человек получили огнестрельные ранения.
На место прибыли многочисленные сотрудники полиции и экстренные службы.
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