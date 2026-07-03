https://news.day.az/world/1845875.html

В США в торговом центре произошла стрельба - ВИДЕО

В торговом центре Fairlane Mall в штате Мичиган произошла стрельба. Как передает Day.Az, кадры стрельбы распространились в социальных сетях. По сообщениям очевидцев, несколько человек получили огнестрельные ранения. На место прибыли многочисленные сотрудники полиции и экстренные службы.