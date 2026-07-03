В США в торговом центре произошла стрельба

В торговом центре Fairlane Mall в штате Мичиган произошла стрельба.

Как передает Day.Az, кадры стрельбы распространились в социальных сетях.

По сообщениям очевидцев, несколько человек получили огнестрельные ранения.

На место прибыли многочисленные сотрудники полиции и экстренные службы.